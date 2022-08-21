Çok düşünmek neden bu kadar yorucu?

Fransa’nın Paris şehrinde bulunan Mathias Pessiglione, Pitié-Salpêtrière Üniversite Hastanesi’nde görev yapmakta olan Fransız bilim insanları insanların çok fazla düşündükleri zaman, hemen hemen fiziksel bir aktivite yapmış kadar enerji harcadıklarını tespit etti. Araştırmacıların yaptığı yeni keşfe göre beynin çalışması için gerekli olan moleküller, çok fazla zihinsel efor sarfettiren olaylarda daha çok üretiliyor ve bu da sinir sistemine zarar veriyor. Bu koşullar altında kalan beyin de sistemi korumak için yorgunluk hissini arttırıyor. Bu sebeple de çok fazla düşünen insanlar yerlerinden kımıldamamış bile olsalar çok yorgun ve bitkin olabiliyor.

Çok fazla beyin gücü kullanılması gereken işlerde çalışan insanlar, beyinlerindeki bilişsel kontrolün sağlandığı bölümdeki sinapslarda (Sinaps, sinir hücrelerinin diğer sinir hücrelerine ya da kas veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletmesine olanak tanıyan özelleşmiş bağlantı noktalarıdır.) normalden çok daha fazla glutamat (Glutamat, bir sinir hücresinin başka hücrelere sinyal olarak gönderdiği kimyasallardan biridir.) tespit edildi. Araştırma ekibinden Antonius Wiehler, “Glutamat, beyindeki ana uyarıcı nörotransmiterdir; beynin birçok yerinde bulunur ve normal beyin fonksiyonları için gereklidir. Zorlu zihinsel görevlerin performansı sırasında arttığını bulduk. Bulgularımız, bilişsel çalışmanın zararlı maddelerin birikmesiyle sonuçlandığını gösteriyor.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.



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21/08/2022 17:11