Çok fazla ayakta duranlar dikkat: Kan dolaşım sorunlarını artırıyor

Sydney Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, uzun süre ayakta durmak, oturmaya kıyasla kalp sağlığını önemli ölçüde iyileştirmiyor.

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Medical News Today tarafından bildirildiği üzere, araştırma sonucunda uzun süre ayakta durmanın, derin ven trombozu yani halk arasında toplardamarda pıhtı oluşması ve varisli damarlar da dahil olmak üzere dolaşım sorunları riskini artırabileceği tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca günde 10 saatten fazla oturmanın bireyin hem kardiyovasküler hastalık hem de ortostatik dolaşım hastalığı riskini artırabileceğini açıkladı.

83 BİN YETİŞKİNİN VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Bilim insanları bu çalışma için İngiltere Biobank'ından yaklaşık 83.000 yetişkinin hareketlerini izlemek için kullanılan giyilebilir bir cihaz olan ivmeölçerden elde edilen verileri analiz etti.

İvmeölçerden elde edilen veriler, insanların günlük olarak ne kadar süre oturduklarını ve ayakta durduklarını değerlendirdi.

Ayrıca, bilim insanları çalışma popülasyonu içinde önemli kardiyovasküler hastalık vakalarını araştırdı.

Analiz sonrasında katılımcıların ayakta geçirdikleri sürenin kalp veya kan damarlarında yani kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olmadığı bulundu.

Bununla birlikte, oturmaya kıyasla uzun vadede kardiyovasküler sağlığı iyileştirmediğini de keşfettiler.