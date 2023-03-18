Çok iddialı bir oyunla karşı karşıya kalabiliriz

Daha önce Blizzard’da tasarım direktörü ve yaratıcı direktör olarak görev alan Jay Wilson ve Julian Love, Gas Giant Games isimli oyun stüdyosu kurduklarını açıkladı. Bu iki isim Diablo ‘nun çekirdek geliştirici kadrosunda bulunuyordu. Gas Giant Games, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Yapılan açıklamada aksiyon RPG türündeki projenin Oyun Geliştiricileri Konferansında duyurulacağı belirtildi.

Wilson ve Love, yeni oyunları üzerinde çalışmak üzere sektörün deneyimli isimlerinden oluşan geniş bir ekip kurduklarını açıkladı. Bu ekipte Overwatch, Gears of War, Cyberpunk 2077, Kingdom Hearts ve Company of Heroes gibi yapımlarda görev almış geliştiriciler bulunuyor.

Jay Wilson konuyla ilgili olarak, “Şu anda geliştirme aşamasında olan projemizin tüm ayrıntılarını henüz açıklamaya hazır değiliz. Çalıştığımız projenin oyuncuları heyecanlandıracağını düşünüyoruz. Aksiyon RPG türündeki oyunumuz ilgi çekici ilerleme sistemi, çılgın savaşlar ve benzersiz bir hayatta kalma deneyimi sunacak. Oyunumuz tamamen yeni ve orijinal bir dünyada geçiyor” dedi.

Julian Love da geliştirici ekiple, en başta birkaç farklı konsept belirleyip üstünde çalıştıklarını ve sonunda bu oyunun üzerinde karar kıldıklarını belirtti. Love’a göre konsept olarak kağıt üzerinde kalan yapımlar da oldukça dikkat çekici. Belki gelecekte bu oyunları da görebiliriz.

Gas Giant Games, oyunla ilgilenen yatırımcılara ve yayıncılara özel gösterimler yapacak. Oyun Geliştiricileri Konferası, 20-24 Mart tarihleri arasında Kaliforniya’da düzenlenecek.

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18/03/2023 10:28