Çok işlenmiş yiyecekler öldürüyor: 32 farklı sağlık sorununa yol açıyor!

Fast food, cipsler, kraker, gazlı içecekler ve kahvaltılık gevrekler. Bunlar, "çok işlenmiş gıdalar" olarak adlandırılıyor. Yeni ve son derece kapsamlı bir araştırma, çok işlenmiş gıdaların kanserden, kalp hastalığına, diyabetten solunum yetmezliğine kadar 32 farklı sağlık sorununa yol açtığını gösterdi. Daha da kötüsü, gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların günlük diyetinin yüzde 80'ini işlenmiş gıdaların oluşturduğu tespit edildi.

İşlenmiş gıdaların insan sağlığına etkilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada endişe verici sonuçlar alındı.



ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları, toplam 10 milyon kişinin katıldığı 45 araştırmanın sonuçlarını birleştirdi.

Milyonlarca kişinin beslenme ve sağlık verilerini inceleyen uzmanlar, işlenmiş gıda tüketiminin, erken ölüme yol açabilen tam 32 sağlık sorununa yol açtığı sonucuna vardı.

İşlenmiş gıda tüketiminin kalp hastalığı riskini yüzde 50, obezite ve diyabet riskini yüzde 66, anksiyete riskini yüzde 53 artırdığı tespit edildi.



İşlenmiş gıdaların ölüm riskini ise yüzde 21 artırdığı tespit edildi. Bu gıdaların, astım, bağırsak hastalıkları, tansiyon ve yüksek kolesterol riskini de artırdığı belirtildi.

Gelişmiş ülkelerde yaşayan kişilerin günlük diyetinin yüzde 80'ini fast food, kahvaltı gevrekleri, hazır gıdalar, protein barlar ve gazlı içecekler gibi çok işlenmiş gıdaların oluşturduğu tespit edildi.

Uzmanlar, bu yiyeceklerde lezzeti kimyasallarla artırılan ucuz malzemeler kullanıldığını,, aroma vericiler, kıvam artırıcılar ve renklendiricilerle hem daha iştah açıcı hem daha zararlı hale getirildiğini vurguladı.

Sonuçların işlenmiş gıdaların zararları konusunda son dönemde yapılan araştırmaları teyit ettiği vurgulandı.