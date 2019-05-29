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Çok konuşulmuştu: Kapattı ve istifa etti

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29/05/2019

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Çok konuşulmuştu: Kapattı ve istifa etti

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Uzun süren sessizliğini sürpriz şekilde bozan Mueller, Adalet  Bakanlığında düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa etti.   ABD kamuoyunu 2 yıla yakın süredir meşgul eden ve nihai raporu mart  ayında açıklanan Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller, canlı  yayında açıklamalarda bulundu.   Mueller, "(Rusya soruşturmasını yürüten) Özel Yetkili Savcılık ofisini  resmen kapatıyorum ve aynı şekilde Adalet Bakanlığındaki görevimden istifa ederek  özel hayata dönüyorum." dedi.   "Rusya müdahale etmeye çalıştı"   Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine, siber  saldırıyla müdahale etmek amacıyla organize girişimlerde bulunduğunu ifade eden  Mueller, Hillary Clinton'ın seçim kampanya ekibinin kullandığı bazı  bilgisayarların hacklendiğini ve daha sonra bu bilgilerin siyasi bir amaçla  kullanılmak istendiğini belirtti.   Mueller, "Rusya bizim seçimlerimize müdahale etmeye çalıştı ve bu  durum tüm Amerikalıları endişelendirmelidir." diye konuştu.   "Emin olsaydık bu şekilde söylerdik"   ABD Başkanı Donald Trump'ın bu süreçte bir suç işleyip işlemediği  konusunda ise Mueller, şu ifadeleri kullandı:   "Eğer Başkanın açıkça bir suç işlemediği konusunda emin olmuş olsaydık  bunu bu şekilde söylerdik. Fakat Başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda  bir tespit yapmadık. Halen görevi başındayken bir Başkan federal bir suçla  suçlanamaz, bu anayasaya aykırıdır."   ABD Kongresinde soruşturmayla ilgili ifade verip vermeyeceği de merak  edilen Mueller, hazırladığı raporun kendi soruşturma ifadesi olduğunu, bunun  ötesinde bir şey söylemeyeceğini de sözlerine ekledi.   22 ay süren soruşturma   Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim  kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik  soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.   Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla  Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren  bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.   Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar  ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

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TAGS: Çok konuşulmuştu: Kapattı ve istifa etti, haber, kıbrıs
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