Çok şaşıracaksınız

Kedilerine yeni ve pahalı hediye aldıklarında onun, hediye yerine hediyenin poşetine ya da kutusuna daha çok ilgi duyması sahiplerini şaşırtır. Bu yazıda, kedilerin neden kutuları sevdiği sorusunun cevabını veriyoruz.

Kedilerin kutuları sevdiği yaygın olarak biliniyor. Onlar için dünyadaki hiçbir oyuncak, ne kadar pahalı ya da süslü olursa olsun, basit bir karton kutu ile kıyaslanamaz. Bu durum kedilerinin oynaması için büyük harcamalarda bulunan sahiplerini şaşırtır. Purina, yayınladığı bir makalede kedilerin neden kutuları sevdiğini ele aldı.

Kutular güvenlidir

Kediler kapalı alanlarda rahat ve güvende olurlar, bu yüzden karton kutularda vakit geçirmeyi severler. Kediler kutuları, avcıların yanlarından veya arkalarından gizlice yaklaşamayacağı saklanma yerleri olarak kullanır. Kediniz bir kutunun içindeyse, av, insan veya diğer evcil hayvanlar gibi "davetsiz misafirler" doğrudan görüş alanına girmek zorundadır, yani hiçbir şey onları şaşırtamaz.

Öte yandan kutular, stresi azaltmaya yardımcı olurlar ve kedinizin gözlemleyebileceği ve görülmeyeceği güvenli bir bölge sunarlar. Stresli durumlara verdikleri tepki genellikle kaçmak ve saklanmak olduğu için bu, kediler için ideal bir özelliktir. Kedilerin doğuştan gelen sorun çözme stratejileri yoktur, bu nedenle sorunlarından saklanmayı tercih ederler. Özel, kapalı alanın güvenliği, kedilerin kutuları neden sevdiğine dair bir başka olası cevaptır.

Kedilerin uyum sağlamasına yardımcı olurlar

Utrecht Üniversitesi tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, kedilerin kutuları sevmesinin bir başka nedenini daha keşfetti. Çalışma bir grup barınak kedisi üzerinde gerçekleştirildi ve yaklaşık yarısına kutu verildi, diğer yarısına ise verilmedi.

Araştırma, kutuları olan kedilerin aslında daha hızlı iyileştiğini ve çevrelerine daha hızlı adapte olduğunu keşfetti. Bu, kutuların kedilerin değişimle başa çıkmalarına yardımcı olmak için inanılmaz derecede faydalı olduğunu gösteriyor.

Karton harika bir yalıtkandır

Kedilerin kutuları sevmesinin bir başka nedeni de sıcaklık için harika olmalarıdır. Karton sadece harika bir yalıtkan olmakla kalmaz, aynı zamanda kutuların sunduğu küçük alan kedinizi kıvrılıp rahatlamaya iterek rahat ve sıcak bir alan haline getirir. Kedilerin rahat etmesi için ideal sıcaklık 37 derece civarındadır, bu nedenle sıcak olmak kediniz için çok önemlidir.

Kediler meraklıdır

Kediler meraklı yaratıklardır, bu nedenle ne zaman yeni bir şey alsanız araştırmak için ona doğru koşmaları şaşırtıcı değildir. Yeni ürün sadece farklı kokmakla kalmaz, aynı zamanda kediniz yeni ürünün evlerinde ne amaçla kullanıldığını da merak eder.

Uyumak için harika yerlerdir

Kedilerin kutuları sevmesinin bir başka nedeni de uyumak için harika bir yer olmalarıdır. Kediler her gün 18 saate kadar uyurlar, bu nedenle mükemmel bir yer bulmak onlar için önemlidir.

Sizin basit bir karton kutu gördüğünüz yerde, kediniz sıcaklık ve koruma vaat eden güvenli, lüks bir mağara görür. Kedinize kaçabileceği güvenli bir alan sağlamak için evinizde bir kutu bulundurmanızı öneririz.

Kutuların dokusu kediler için idealdir

Kedilerin kutuları bu kadar çok sevmesinin bir başka nedeni de dokularıdır. Karton, kedinizin ısırması ve tırmalaması için mükemmel bir dokudur, bu da onları oynamak için eğlenceli hale getirir. Birçok kedi sahibi, kedilerin kutuları sadece ısırmak ve çiğnemek için sevdiğini ve kısa sürede parçalara ayırdığını fark eder. Kediniz için sade ve eski bir kutu, onu günlerce eğlendirebilecek gerçekten ilginç ve eğlenceli bir oyuncaktır.

Büyük kediler de kutuları seviyor

Büyük kedilerin evcil kedinizle aynı özelliklere sahip olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Vahşi yaşam rezervlerinde ve hayvanat bahçelerinde yaşayan büyük kedilere karton kutular verildiğinde, onlar da en az sizin kediniz kadar eğlendi. Kutulara girip çıktıkları, içlerine oturdukları ve genel olarak harika vakit geçirdikleri görüldü.

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26/09/2022 22:05