HABER KIBRIS

Çok sayıda 50 dolar ele geçirildi

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30/10/2018

Çok sayıda 50 dolar ele geçirildi

Girne'de bugün saat 12.00 sıralarında,  bir döviz bürosuna giden 66 yaşındaki A.M. ve 66 yaşındaki S.A. tasarruflarında bulunan ve sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 ABD Doları nakit parayı görevliye vermek suretiyle tedavüle sürüp karşılığında 540 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin etmişlerdir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlar ve üzerlerinde yapılan aramada ise  tasarruflarında  50 ABD Doları banknotlardan oluşan 16 adet daha sahte olduğuna inanılan paralar bulunarak emare olarak alınmıştır.  Soruşturma devam etmektedir.

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TAGS: Çok sayıda 50 dolar ele geçirildi, HABER, KIBRIS,
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