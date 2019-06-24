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Çok sayıda ağaç ve tarım aleti yandı!

Gazimağusa’da dün saat 15.30 sıralarında bir tarlada yangın meydana geldi

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24/06/2019

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Çok sayıda ağaç ve tarım aleti yandı!

Gazimağusa’da dün saat 15.30 sıralarında, Ahmet Doğan’a ait 6 dönümlük tarla içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu tarla içerisinde bulunan 15 zeytin ağacı, sulama hortumu, 1 adet akasya ağacı, 1 adet ilaçlama pompası yanarak hasar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Arşiv

 

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TAGS: Çok sayıda ağaç ve tarım aleti yandı!, haber, kıbrıs, yangın,
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