Çok sayıda hayvan telef oldu!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, dün akşam yaşanan fırtınan ötürü birçok bölgede küçük ve büyükbaş hayvanların telef olduğunu, çok sayıda mandıranın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Açıklamada Tarım Sigortası tarafından bütün bölgelerdeki zararlarla ilgili rapor tutulduğuna dikkat çekilirken “Birlik olarak tüm üreticilerimize ve zarar gören halkımıza geçmiş olsun der, her türlü yardım konusunda gerekenin yapılacağını bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin açıklaması şöyle:

Dün akşam yaşanan doğal afetten dolayı birçok bölgemizde hayvancılarımıza ait çiftliklerde büyük zararlar oluşmuştur.

Bunun akıbetinde hem hayvan ölümleri gerçekleşmiş hem de ağıllarda yapısal zararlar oluşmuştur.

Şu ana kadar bilgime gelen Kumyalı köyünde yönetim kurulu üyemiz Cahit Keskinel’e ait 10 küçükbaş hayvan telef olmuş ve ağılında büyük zarar oluşmuştur.

Aynı zamanda Gaziköy’de Salih Çobanosman’a ait 3 koyun 3 kuzu telef olmuş ve bunun yanında Doğan Küçükoğlu’na ait 7 tane büyükbaş hayvan elektrik tellerinin kopmasından dolayı elektrik akımına maruz kalarak telef olmuştur.

Bunun dışında Mormenekşe ve Yeniboğaziçi köyündeki ağıllarda da çok ciddi zararlar olduğu ve Tarım Sigortası tarafından bütün bölgelerdeki zararlar görülmekte ve raporlar tutulmaktadır.

Birlik olarak tüm üreticilerimize ve zarar gören halkımıza geçmiş olsun der, her türlü yardım konusunda gerekenin yapılacağını bildiririz.

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31/01/2021 13:00