Çok sayıda İran askeri öldürüldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda gerçekleştirilen hava saldırısında, İran destekli 10 milisin öldüğünü duyurdu.

Gözlemevi saldırının, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın al-Bukamal (Ebu Kemal) bölgesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

''Saldırıyı kimin yaptığı belli değil''

Gözlemevi saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bir bilgi paylaşmadı.

Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede İran askerleri hedef alınmış, saldırıyı İsrail F-35'lerle yaptığı belirtilmişti.