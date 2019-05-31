Çok sayıda kişinin sayacında oynama yaptığı tespit edildi

Kıb-Tek Gazimağusa bölge amirliğinde elektrik teknisyeni olarak görev yapan A.D, ( E-40 ) 2015 ile 2018 tarihleri arasında Gazimağusa bölgesinde, evrak sahtelemek, tedavüle sürme, emanetçi tarafından sirkat ve görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla ilgili şikâyet üzerine 27.5.2019 tarihinde tutuklandı. 28.5.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Ersoy Soydağ yemin altında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktarmıştı. Soydağ şahadetinde zanlının 2015 – 2018 tarihleri arasında 14 abonenin sayaçları üzerindeki aylık tüketim miktarlarını daha düşük miktarda el bilgisayarına girip dairede faturalanmalarını sağladığı, bir abonenin elektrik sayacını arızalı olduğu gerekçesiyle değiştirip sayaç üzerinde yazılı 21511 kws miktarını sayaç değişim belgesi üzerine 11086 kws yazmak suretiyle resmi evrakı sahteleyip elektrik kurumuna vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü ve görevini kötüye kullandığını aktarmıştı. Soydağ şahadetine devamla zanlının, bir aboneden elektrik borcuna yatırmak maksadıyla almış olduğu 5000 TL parayı kurum veznesine yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle emanetçi tarafından sirkat suçu işlediğini de eklemişti.

Şikâyetin kurum tarafından polise yapıldığını, tespit edilen 5 abonenin sayaçlarını kurumdan emare olarak teslim aldığını, sayaçların kontrol için merkeze gönderilmesi gerekirken gönderilmediğini de aktaran tahkikat memuru konu ile ilgili kurum tarafından soruşturma açıldığını öğrendiğini belirtmişti.

Bu olgular ışığında yargıç zanlı aleyhine 3 gün süre poliste tutuklu kalması yönünde emir vermişti.

Bugün 31.5.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle zanlı yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Ersoy Soydağ’ ın 7 gün ek tutukluluk talep edeceğini öğrenen savunma avukatı itirazda bulunarak duruşma talep edeceğini belirtmesi üzerine tutukluluk talebi aradan sonraya bırakıldı.

Uzun süren aradan sonra ek tutukluluk talebiyle zanlı yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Ersoy Soydağ 3 günlük sürede yapmış olduğu icraatlar ve tahkikatta meydana gelen gelişmelerle ilgili yemin altında mahkemeye bilgiler aktardı. Soydağ şahadetinde olayın sosyal medyada duyulması üzerine şikâyetçi sayısında artış olduğunu aktardı. Bir kişinin elektriğinin bağlanmasına karşılık 2017 yılında zanlıya 4880 TL verdiğini ancak elektriğinin bağlanmadığını aktaran Soydağ şahadetine devamla şöyle konuştu; “ zanlı 2016 – 2017 tarihlerinde aylık fatura bedellerini ödemek için bir aboneden 7500 TL, 29 ve 30.5.19 tarihlerinde 14 sayaç abonelerinden birinden ödeme yapmak için 1500 TL, bir diğerinden ise 10000 TL para almasına rağmen kurum veznesine yatırmadığına dair şikâyetler alınmıştır “ dedi. Savunma avukatının soruları üzerine Soydağ şahadetine devamla, 14 sayaç ile ilgili kurumun bir yıl önce soruşturma açtığını, bir ifade aldığını, 14 sayaç sahibinden ifade almadığını belirterek zanlının değiştirilmek üzere söktüğü sayaçlar ile ilgili rapor hazırlamadığı için emare 5 sayacın merkeze gönderilmediğine vurgu yaptı.

Sayaç sahiplerinin uzun süre önce yaptıkları ödemelerle ilgili niye şikâyetçi olmadıkları sorusuna karşılık Soydağ verdiği şahadette, kurumun kendilerine ihbarda bulunarak elektriklerinin kesileceğini, bir hatanın meydana gelmesi nedeniyle borçlarını taksitlendirmeyle ödeyebilecekleri konusunda çağrı yapılması üzerine iyi tanıdıkları zanlının işinden ve ailesinden olmaması düşüncesiyle kabul ettiklerini belirterek bu konuda ifade verdiklerini aktardı.

Son yapılan şikâyetlerle ilgili bazı belgelerin alınması gerektiğini belirten tahkikat memuru tahkikatın seyrinde gelişmeler yaşandığına, zanlının serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme olasılığı mevcut olduğuna vurgu yaparak zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

İddia makamı adına söz alan savcı yardımcısı Hüseyin Eser şahadetin mahkeme huzurunda olduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Sunulan şahadet ve yapılan beyanlar ışığında yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.