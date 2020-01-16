Çok sayıda ölü var
16/01/2020
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Afganistan'ın Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 elektrik dağıtım işçisi öldü.
Afganistan'ın Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 elektrik dağıtım işçisi öldü.
Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, yaptığı açıklamada, Zabul'un Şahri Safa Şahrek bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, elektrik dağıtım şirketi çalışanlarını taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Siyal, saldırıda 5 şirket personelinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA