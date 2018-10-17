Çok sayıda sera zarar gördü

Haber Kıbrıs-Özel

Tatlısu’da bugün öğleden sonra etkili olan hortum çok sayıda çiftçiyi zarara uğrattı. Tatlısu Yalı Mahallesi ile Zambak Tatil Köyü arasında etkisini gösteren hortum bazı seraların naylonlarına zarar verdi. Öte yandan bölgede bulunan bir evin deposu uçtu. Haber Kıbrıs haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre birçok çiftçi halen seralarını tamir etmeye çalışıyor. Havanın kararmasından dolayı hasarın kesin tespiti henüz yapılamadı.

İşte dev hortumun görüntüleri: