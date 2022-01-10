Çok sayıda uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkartıldı…

Girne’de narkotik ekipleri tarafından 30 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen “Yeni yıl paketi” operasyonuyla geçtiğimiz gün düzenlenen Çatal operasyonunda tutuklanan zanlıların bağlantısı ortaya çıktı.

Aicha Kenza Traore, Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke, Onyeka Richard Ugbaja, Peter Ogbonna ve Esther Chıkwado Ejemba dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis çavuşu Ahmet Bayram, 30 Aralık 2021 tarihinde, saat 22.00 raddelerinde narkotik polisine gelen bir bilgide Girne’de İskenderun caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan, zanlıAicha Kenza Traore'nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilmiştir. Aynı gün görevli bir Polis ekibi tarafindan sözkonusu Ticari taksi araç durdurularak araç içerisinde tespit edilen Aicha Kenza Traore’nin üzerinde yapılan üst aramasında, giymekte olduğu sütyen içerisinde satışa hazır bir vaziyette dıştan beyaz renk tuvalet kağıdına sarılı 7 adet naylon parçasına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine dıştan beyaz renk tuvalet kağıdına sarılı, 6 adet üzerinde çizgiler bulunan kağıt içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2060 TL nakit paranın emare olarak alındığımnı aktardı. Bayram, zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve yapılan sorgusunda tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri, Girne'de zanlı Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Friday Chıoke'nin kendisine satmak için verdiklerini beyan ettiğini söyledi. Polis, bu alınan bilgi doğrultusunda mahkemeden alınan arama emri ile bir Polis ekibi tarafından konu şahısların ikametgahlarına gidildiğini, müteakiben zanlı Peter Friday Chıoke'nin ikametgahının kapısının polis tarafindan çalınmasına müteakip, konu ikametgah içerisinde bir hareketlenme olduğu fark edilerek ikametgahın kapısı kırılarak içeri giriş sağlandığı esnada zanlının ikametgahın batı kısmında bulunan balkonun 3.katından aşağıya doğru ağaç üzerine atlayarak kaçmaya çalıştığını ancak konu ikametgahın 2 sokak ilerisinde tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis daha sonra zanlı Chıoke’nin ikametgahının içerisinde tespit edilen Ifunanya Faith Ezıke ve Peter Friday Chıoke'nin huzurlarında 23:15-23:55 saatleri arasında mahkeme emri ile yapılan aramada; ikametgahın salon kısmında sehpa üzerinde satışa hazır bir vaziyette 3 adet naylon. poşet içinde içerisinde yaklaşık 1,5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine aynı yerde cüzdan içerinde 17 adet naylon poşet içerisinde yaklaşık 9 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine aynı yerde 1 adet ağzı açık beyaz renk naylon içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine aynı yerde kırmızı renk Vivident marka sakız kutusu içerisinde 39 adet beyaz çizgili kağıda sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Pro scale marka hassas terazi bulunduğunu belirtti. Polis ayrıca zanlı Chıoke'nin üzerinde Uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanilan 4300 TL, 550 dolar, 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını ve zanlılar Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu Bayram, yine aynı gün, Girne Kaza Mahkemesinde temin edilen Arama müzekkeresi gereğince zanlı Onyeka Richard Ugbaja’nın ikametgahı görevli Polis ekibi tarafından kapısı çalınmasına müteakip, kapıyı açmayan zanlının kapısı kırılıp içeri giriş sağlanmış ve zanlı tespit edilip bilahare, mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilememiş ancak zanlı Onyeka Richard Ugbaja mahkeme emri ile tutuklandığını belirtti.

Polis çavuşu Bayram, yapılan soruşturma sonucu 7 Ocak 2022 tarihinde tutuklanan Peter Ogbonna ve Esther Chıkwado Ejemba’nın diğer dört zanlıyla bağlantısının ortaya çıktığını söyledi. Çatalköy-Girne’de Malazgirt Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen Girne’de sakin Peter Ogbonna Obasi’nin tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında satışa hazır bir vaziyette Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edilmiş ve suç üstü hali gereği tutuklandığını belirten Bayram, Alsancak-Girne’de Pine Bay Tatil köyü 820 numaralı adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 6 adet dıştan kahve renkli koli bandı ile sarılmış yaklaşık 200 gram ağırlığında satışa hazır Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 40 gram ağırlığında satışa hazır Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde satışa hazır vaziyette 97 adet yaklaşık 60 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve metal kutu içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 300 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt olarak alındığını söyledi. Polis olayın akabinde meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Esther Chıkwado Ejemba'da tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonu görüşmelerinin incelendiğini, olası yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini, aranan iki kişi olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

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10/01/2022 18:17