Çok sayıda yolcu Ercan’da mahsur

Haber Kıbrıs-Bahadır Ayna

Ercan Havalimanı’nda yaklaşık 450 yolcu uçak seferlerindeki aksaklık nedeniyle mağdur oldu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiler doğrultusunda 450 yolcu Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Ercan, Anakara-Ercan seferlerinin iptal olması nedeniyle Ercan’da kaldı. Seferlerin kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenilirken ek seferler konulacağı belirtiliyor. Öte yandan bazı İstanbul-Ercan seferlerinde de rötar yaşandığı öğrenildi. 3 THY seferinin iptal edildiği aktarıldı.