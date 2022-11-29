Çok üzgün ve depresif kedi yeni evine kavuştu

Depresif kedi, Molly Clarke adlı Twitter kullanıcısının paylaşımıyla sosyal medyada popüler oldu. Clarke, mahzun görünüşüyle dikkat çeken kedinin bir fotoğrafını paylaşırken New Jersey'deki Homeward Bound Pet Adoption Center adlı barınağın sahiplendirme ilanına da yer verdi.

Kısa sürede viral olan tweet yaklaşık 170 bin kez beğenildi ve 21 bin kez paylaşıldı. ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan Laura Folts ve Tanner Callahan çifti, Fishtoper adlı kediyi sahiplenerek yuvalarına götürdü. . Independent Türkçe'nin haberine göre 'Fishtopher adına Twitter ve Instagram hesabı açıldı. Çift, binlerce takipçiye ulaşan hesaplar sayesinde yardıma ihtiyacı olan hayvanlara el uzatmak istiyor. Hesaplarda sık sık yuva aranan hayvanların görüntüleri ve bilgileri paylaşılıyor.

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29/11/2022 22:28