Çok üzgünüm; bakanlık peşini bırakmamalı… 8 yaşında ya…

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11/11/2021

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Hüseyin Ekmekci Hüseyin Ekmekci

Dün akşam saatlerinde Covid- 19 nedeniyle 8 yaşında bir kuzumuzu kaybettik. Hem de tüm çabalara rağmen. Üstelik ilk andan itibaren doktorlar kan değerleri üzerinden başlayan şüphelerini sürdürdüler; eve göndermediler

8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma, çok sayıda doktorun hastaneye akın etmesine neden oldu. Yaklaşık 3 saat hayata tutunması için büyük bir çaba vardı. “X oldu” dendiğinde ağlayan doktorlar, hemşireler…

Uzun uzun yazmaya gerek yok. Detayları programda anlatacağız. Bazen, bir olay yaşarsınız ve her şey anlamını yitirir. Dikk

11/11/2021 08:14
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TAGS: Hüseyin Ekmekçi
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