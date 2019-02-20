Çok yemediğiniz halde kilo alıyorsanız...

Kilo alma şekliniz ya da kollar ve bacaklarda oluşan lekelenmeler bazı hastalıkların habercisi olabilir! Cushing Sendromu da bu hastalıklardan biri. Her sağlıklı vücutta bulunan kortizon hormonunun; olması gerekenden fazla, kontrol dışı yükselmesi sonucu gelişen bu sendromun erken tanı ve tedavisi ise çok önemli. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya önemli bilgiler paylaştı.

Gövde şişmanlarken kollar ve bacakların incelmesi, kollarda ve bacaklarda oluşan mor renkteki izler Cushing Sendromu'nun en temel belirtileri arasında yer alıyor.

Cushing Sendromu, hemen hemen her organ ve dokuyu etkiler.

Cushing Sendromu'nun belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

•Yüzde belirgin bir şişlik

•Yanaklarda kırmızılık

•Özellikle vücutta, gövde kısmında şişmanlık

•Kol ve bacaklarda incelik

•Karında, kol ve bacaklarda kırmızı-morumsu (erguvan rengi) çatlaklar

•Oturma, kalkma, merdiven çıkma ve uzun yol yürümede zorlanma, üst bacakta ağrı

•Kollarda ağrı

•Kadınlarda adet düzensizliği

•Yüksek tansiyon

•Kemik erimesi

•Kan şekeri düzensizliği

KORTİZON HORMONU NE İŞE YARAR?

Böbrek üstü bezi tarafından salgılanan kortizon hormonu, vücudun strese karşı kullandığı en önemli güç olarak kabul edilir. Ayrıca vücudun yağ ve karbonhidrat metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olur. Karbonhidratların ve yağların, özellikle açlık durumlarında kana karışmasını sağlayıp şekere dönüşerek vücudun enerji ihtiyacını sağlar. Eğer kortizon üretimi normal ihtiyacın üzerinde olursa bu hormonu ilgilendiren Cushing Sendromu gelişebilir.

KORTİZON İÇEREN İLAÇLARA DİKKAT!

Bazı hastalıklarda kullanılan kortizon ilaçları da Cushing Sendromu'na neden olabilir. Örneğin anevrizmalarda beyin ödemine karşı, birçok kanser tedavisinde kemoterapi protokollerinde yaraların iyileşmesinde bağışıklığın baskılanması isteniyorsa, astım gibi hastalıkların tedavilerinde kortizon ilaçları kullanılabilir. Tedavi amaçlı kullanılan kortizon ilaçlarının Cushing Sendromu'na neden olması için uzun süre ve genellikle yüksek dozda alınması gerektiği unutulmamalı.