Çok yönlü ve çalışkan bir insandı…

Gülten Özyakup SEZGİN

Kıbrıs Türk kadınının başarılı temsilcilerinin ilki olan Vedia Barut, örnek alınacak yaşam öyküsüne sahip. Kadınların söz hakkının olmadığı bir dönemde kadının başarısını en güzel şekilde temsil eden Vedia Barut, Kıbrıs’ın unutulmayan simalarından biri…

Kıbrıs Türk kadınının evden çıkarak toplum yaşamında yer almasında önder görevi bulunan Vedia Barut, Kıbrıs Türk kadınının tarihsel gelişiminde yadsınamaz bir öneme sahip.

14 Şubat 1917’de Lefkoşa’da dünyaya gelen Barut, Selimiye Camisi baş imamı Mehmet Recep Bey ve Emine Hanım’ın üç kız çocuğunun ortancasıydı.

Barut, ilk ve orta eğitimini Lefkoşa’da, liseyi Victoria Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra, rahmetli dayısı Seyfi Akdeniz’in yanında staj yaparak ticareti öğrenmek için çalışmaya başladı. 1937 yılında Kıbrıs’ta ilk kez bir kadın olarak ticaret hayatına atılan Barut’un bu adımı, toplumda çeşitli tepkilere neden oldu.

Küçük yaşta ticaret hayatına atılan Barut, toplumda çeşitli tepkilere neden olur. Kadınların çalışmasına alışkın olmayan çeşitli kesimler Barut’un bu atılımına farklı tepkiler gösterir.

Vedia Hanım’ı destekleyenler yanında, eleştirenler de olur. Hatta babası ‘imam Mehmet Bey’in arkasında namaz kılmak caiz değildir’ diye dedikodu çıkarılır. Bu dedikoduların saçmalığını gören Söz gazetesi yazarı Mithat Bey, yazdığı yazılarla Vedia Hanım’a destek verir ve toplumda kabul görmesine yardımcı olur. Ailesi de her zaman Vedia Barut’un yanındadır. Toplumda söz sahibi dahi olmayan kadınların arasından sıyrılan Vedia Hanım, yeni bir çağın temsilcisidir.

Aynı zamanda gazete dağıtımına da başlayan Vedia Barut, 1940’lı yıllarda iş kadını olarak modern bir yaşam için uğraş verdi. Barut, ayrıca ilk tiyatro oyuncularındandır. Vedia Barut, Kıbrıs’ın iki kesiminde yayımlanan Türkçe, Rumca ve İngilizce gazetelerin iki topluma da ulaşmasında iletişimi sağlamasıyla da tanınıyordu.

1945 yılında Vedia Hanım, eşi Hasan Bey ile tanışır ve evlenir.

Bu evlilikten Vedia Hanım’ın ikiz oğulları olur. Hüseyin ve Mehmet. Vedia Hanım da ticaret hayatına devam eder. Yoğun hayatının içinde eşi Hasan Bey, bir süre sonra Avustralya’ya gider. Çocuklarıyla annesinde kalan Vedia Hanım, yaşamına burada devam eder. Hasan Bey bir süre sonra eşiyle çocuklarının da Avustralya’ya gitmesini ister. Ancak, baba Mehmet Recep Bey kızının yanlarından ayrılmasına izin vermez. Hasan Bey de bu haberin ardından Vedia Hanım’dan boşanır.

Vedia Hanım temelli olarak anne ve babasının yanına yerleşir.

İşlerini zamanla geliştiren Barut, devlet dairelerinin gazete ihtiyaçlarını karşıladı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kurulmasına katkı koydu.

Barut, Kıbrıs Türk ticaret sektörünün gelişmesinde ciddi çalışmalar yaptı ve toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde öncü rol oynayanlardan biri oldu.

Vedia Barut; sadece ticaretle uğraşmadı, sanata da yakın ilgi duydu, Selimiye Camii’nin imamının kızı olarak daima özgürlükçü fikirleri benimsedi.

1937’den 2003 yılına kadar işinin başındaydı…

İki çocuk annesi olan Vedia Barut, 21 Mayıs 2003’de hayatını kaybetti.

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09/12/2022 18:15