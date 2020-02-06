Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde UNDP'nin teknik ve Avrupa Birliği'nin mali katkısıyla Cephane (Quirini) Burcu ve Arabahmet bölgesinde çöken surların tamiri devam ediyor.

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada

"Bu önemli eserin eski tarihi haline geleceği günü iple çekiyoruz. Tüm uzman ve emekçilerimize yapmakta oldukları katkı için teşekkür eder, kazasız - belasız bir çalışma dönemi dileriz." ifadelerini kullandı

06/02/2020 12:02