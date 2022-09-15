'Çoklu Olasılıklar' başlıklı sergi açılıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Seramik Bölümü eğitmenleri ve tasarımcı ustalarının eserlerinden oluşan "Çoklu Olasılıklar" başlıklı sergi 20 Eylül Salı günü açılacak.

Heykel, cam ve seramik malzemeden ürettikleri eserleri sergilenecek sanatçılar Elçin Şener, Emre Çelikkol, Mete Bahtiyar Karataş, Mümine Özdemirağ Yağlı ve Yılmaz Kastanbollu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde yer alacak sergi saat 18.30’da açılacak.

Sergi 24 Eylül Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

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15/09/2022 11:37