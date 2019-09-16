'Çöl Aslan'ı idam edileli 88 yıl oldu

Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direniş hareketinin önderi Ömer Muhtar, İtalyanlar tarafından esir edildikten sonra 16 Eylül 1931 tarihinde idam edilmişti.

İtalyanların ellerine düşen Ömer Muhtar’dan hayatı karşılığında bütün mücahitlerin teslim olmasını istendi. Ancak Ömer Muhtar, İtalyanların bu isteğini kesin bir diller reddetti. Bunun üzerine göstermelik mahkeme tarafından idama mahkum edildi.

Ömer Muhtar, mahkemenin hükmüne şu meşhur cevabı verdi: “Hüküm ve karar yalnız Allah’ındır. Sizin bu sahte ve uydurma hükmünüzün hiçbir geçerliliği yoktur. İnna lillah ve inna ileyhi raciun (Biz Allah’ın kullarıyız ve sonunda ona döneceğiz.)”

Libya Mücahidi, 16 Eylül 1931’de halkının gözleri önünde idam edildi.