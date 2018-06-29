Çolak tutuklu yargılanacak

Evrim KAMALI

Girne Adli Şube ekiplerinin 20 Haziran tarihinde ihbar üzerine Girne Turizm Limanı’na gelen 33 RC 393 plakalı TIR’da gerçekleşen arama sonucu ülkeye kaçak olarak sokulmak istenen 18 erkek Suriye vatandaşı ve 544 karton kaçak sigara soruşturması ile ilgili tutuklanan Cumali Çolak aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Soruşturma amaçlı 8 gündür poliste tutuklu olan Çolak, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Cumali Çolak’ın “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını anlattı. Ömer Yavuz, zanlının 20 Haziran tarihinde, kullanımında bulunan 33 RC 393 plakalı TIR’ın dorsesinde arama yapıldığını ve dorsede gizlenmiş 544 paket değeri 47 bin 600 TL olan kaçak sigara ele geçirdiklerini anımsattı. Yavuz, dorsede devam eden aramada KKTC’ye gizlice girmek isteyen 18 erkek Suriye vatandaşı tespit ettiklerini ve TIR şoförünün tutuklandığını kaydetti. Zanlının 8 gündür poliste tutuklu olduğunu belirten Yavuz, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek Çolak’ın yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını, Çolak’ın ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.





