Çolakoğlu: Nüfus sayımı bir an önce yapılmalı

CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı knuşmasında Eğitim Bakanlığının bütçesinin rakamsal olarak tatminkar göründüğünü ancak yapılması gerekenler açısından yetersiz olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, “Okulların nerdeyse tamamı tadilata, bakıma ve teknolojik olarak desteklenmeye muhtaç” şeklinde konuştu.

İlkokuldan başlayarak tüm okullarda rehberlik öğretmeni ihtiyacının giderilmesi gerektiğini de belirten Şifa Çolakoğlu, denetmen eksikliğinden de söz etti.

KKTC’nin laik bir ülke olduğunu, eğitimin de bu yönde verildiğini vurgulayan Çolakoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimin denetiminden sorumlu olduğunu vurguladı.

Şifa Çolakoğlu, “Eğitimi düzeltmedikçe düzeltebileceğimiz şeyler sınırlı kalır. Eğitime önem vermeliyiz. Nüfus sayımının da bir an önce yapılması önemli” dedi.

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04/01/2023 18:43