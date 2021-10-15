Coldplay'den çevre dostu konser: Zıplayarak elektrik üretilecek

İngiliz müzik grubu Coldplay çevre dostu bir dünya konseri turnesine başlayacak. Konserde gereken elektrik dinleyicilerin zıplamasıyla elde edilecek. Aynı zamanda buradan elde edilen güç, pillere de aktarılabiliyor.

Coldplay'in bir sonraki konser turu, seyirciyler zıpladığında elektrik üreten ve mekanlarda pedal gücü üreten bir dans pistinden güç alacak.

Karbon emisyonunu azaltmak isteyen grubun solisti Chris Martin, kinetik zeminde yapılacak konsere ilişkin "Hareket ettiklerinde, konsere güç verecekler.Aynı şeyi yapan bisikletlerimiz de var” dedi.

Konserde ne kadar çok insan hareket ederse, o kadar çok enerji üretemine yardımcı olacak.

Solist konserde “ yukarı ve aşağı zıplamana ihtiyacım var. Çünkü yapmazsan, ışıklar söner" komutu verecek.

Coldplay ayrıca satılan her bilet için bir ağaç dikecek.

Grubun 2016 ve 2017’de gerçekleşen konserlerine 5,4 milyon kişi katılmıştı. Bu, onu tüm zamanların en büyük turlarından biri haline gelmişti.

Chris Martin özel jetlerde uçmaya devam etmesi konusunda ise gelen tepkileri önemsemediğini söyledi.

Martin "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve mükemmele ulaşamadık. Bu konuda tepki veren insanlar haklılar. Dolayısıyla buna karşı bir savunmamız yok" dedi.

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15/10/2021 12:39