Colgate Üniversitesi Heyeti, Kıbrıs Ziyaretinde Rum Engeline Takıldı

New York merkezli Colgate Üniversitesi'nden gelen bir grup öğrenci ve öğretmen, Kıbrıs adasındaki her iki tarafı ziyaret etmek ve Kıbrıs meselesi hakkında bilgi edinmek amacıyla 14 Ocak 2024 tarihinde adaya ayak bastı. Ancak, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaret ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile yapacakları yüz yüze görüşme, Rum tarafının engellemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, telekonferans aracılığıyla öğrenciler ve öğretmenlerle bir görüşme düzenleyerek, Rum tarafının engellemeleri sebebiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirememenin üzüntüsünü ifade etti. Bakan Ertuğruloğlu, bu durumun, Rum tarafının tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Öğrencilere Kıbrıs meselesinin tarihi geçmişi, son gelişmeler ve yeni devlet politikası hakkında detaylı bilgiler veren Bakan Ertuğruloğlu, adaya yapılacak bir sonraki ziyarette Colgate Üniversitesi ekibini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Ayrıca, ülkemize yönelik ziyaret engellemelerinin çağımızda kabul edilemez bir tutum olduğunu vurgulayarak, diyalog ve anlayış temelinde daha açık bir iletişim çağrısında bulundu.