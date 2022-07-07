Çoli: Görevden alındığımı basından öğrendim

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07/07/2022

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Çoli: Görevden alındığımı basından öğrendim

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, görevden alındığını basından öğrendiğini söyledi.

Çoli, bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere işaret ederek, “Ben olmasaydım birçok ödeme yapılamayabilirdi... İddialar gerçek dışıdır” dedi.

Çoli, “Görevden alınmama üzülmedim, bu haberlere üzülüyorum. Maliye Bakanlığı içerisinde ne kadar yoğun çalıştığımı ve sorumluluklarımı yerine getirdiğimi bilen bilir ve bu haberlere itibar etmez” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

07/07/2022 22:01
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TAGS: Çoli: Görevden alındığımı basından öğrendim
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