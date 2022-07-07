Çoli “Yapmam” dedi, Üstel görevden aldı…

Haber Kıbrıs, Maliye Bakanı Sunat Atun’un Bakanlık Müdürü Ersan Karataş ve Müsteşarı Cengiz Çoli’nin neden görevden alındığı bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgilere göre söz konusu görevden almalar bizzat Başbakan Ünal Üstel tarafından onaylanırken Maliye Bakanlığı’na vekalet eden Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun da görevden almalarda imzasının olduğu kaydedildi.

Müsteşar Cengiz Çoli’nin bugün, Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanan sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara 2 bin TL, engelli maaşı alanlara bin TL bayramlık katkılarının verilmesinde problem çıkarttığı ifade edildi.

Çoli’nin, tüm ısrarlara rağmen “Sunat Atun burada yok ben ödeme yapmam” dediği bunun üzerine iplerin tamamen koptuğu kaydedildi.

Öte yandan geçen hafta yine Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’nin Elektrik Kurumu’na yapılması gereken bir ödemeyi yapmayarak öğle saatlerinde tatile gittiği ifade ediliyor.

Görevden alınan Çoli’nin yerine ise Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Burak Şöföroğlu’nun atandığı öğrenildi.

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07/07/2022 20:30