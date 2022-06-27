Colin Stewart, Tatar ve Anastasiadis ile görüşecek

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, bugün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşecek.

Kıbrıs’ta görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü Basın Sözcülüğü’nden verilen bilgiye göre, Colin Stewart, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

Kanadalı diplomat Stewart, sabah saat 10.00’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Stewart, Temmuz ayında ise New York’ta yapılacak toplantıda BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatılmasını görüşecek.

Bu habere tepkiniz:



27/06/2022 08:57