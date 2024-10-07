Colorado eyaletinde 3 yavrusuyla bir eve giren ayı evde bulunan kişiye saldırdı

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07/10/2024

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Colorado eyaletinde 3 yavrusuyla bir eve giren ayı evde bulunan kişiye saldırdı

 ABD'nin Colorado eyaletinde 3 yavrusuyla bir eve giren ayı, evde saldırdığı bir kişiyi yaraladı.

Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri, "kara ayı" türünden bir ayının Colorado eyaletindeki Lake City kasabasında bir eve girdiğini bildirdi.

Yetkililer, üç yavrusuyla sürgülü kapıdan eve giren ayının, evde bulunan bir kişiye saldırdığını kaydetti.

Ayının saldırısına uğrayan 74 yaşındaki kişinin vücudunun çeşitli bölgelerinden ciddi şekilde yaralandığını aktaran yetkililer, hastanın evinde tedavi edildiğini belirtti.

Yetkililer, olay yerinin yakınlarında bulunan dört ayının ise öldürüldüğünü açıkladı.

07/10/2024 11:28
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TAGS: haber, kıbrıs
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