Çölün ortasında balık fosilleri bulundu!

Yapılan araştırmalar klasik çöl görüntüsüyle özdeşleşen Sahra'nın her zaman böyle olmadığını gösteriyor. Elde edilen 12.000 yıllık balık fosilleri bir zamanlar Sahra'nın su ve yaşam ile dolu olduğunu gösteriyor. Çalışma sonuçları Sahra Çölü’nde Holosen döneminde çok sayıda yayın balığı ve tatlı su çipurası bulunduğunu gösteriyor. Fosillerin üzerinde bulunan kesik ve yanık izleri ise balık avcılığının bölgede önemli bir faaliyet olduğuna işaret ediyor.

Webtekno tarafından aktarılan habere göre bölgede bulunan balık fosillerinin yüzde 66.4'ü yayın balıklarına, yüzde 33.6'sı ise tilapialara ait. Uzmanlar, balık fosilleri üzerinde bulunan kesik ve yanık izlerinin, balıkların bölgedeki yerleşimciler açısından önemli bir besin kaynağı olduğunu gösterdiğini açıkladılar.

YAYIN BALIKLARI DAHA UZUN SÜRE DAYANMIŞ

Sahra Çölü'nde gerçekleştirilen çalışma aynı zamanda tilapia sayısının yayın balıklarından çok daha hızlı azaldığını gösteriyor. Bunun nedeni, yayın balıklarının solungaç solunumu ile beraber hava solunumu da yapabiliyor olmasıdır. Yayın balıklarının hava solunumu da yapmasına izin veren organları, balıkların daha sıcak ve sığ sularda yaşayabilmesini sağlamıştır.

23/02/2020 13:41