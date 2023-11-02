Comanchero çetesi çökertildi!

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalanırken, MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'Reis' kod adlı Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero'nun çökertildiğini duyurdu.

ELEBAŞI HAKAN AYIK DAHİL 37 ŞAHIS YAKALANDI

Suç örgütlerini bir bir çökerten operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla uluslararası suç örgütü olan Comanchero'nun çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, örgütün liderliğini yapan "Reis" lakaplı Hakan Ayık dahil 37 kişinin de gerçekleştirilen operasyonla yakalandığını açıkladı.

SÖZDE LİDER HAWI 2018 YILINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren COMANCHERO isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick HAWI 2018 yılında öldürülmüştü.

MARK DOUGLAS DA KKTC'DE YAKALANDI

Mark Douglas Buddle'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün;

Uluslararası Boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti,

Adam Öldürme,

Silahlı Yağma,

Kundaklama,

Adam Kaçırma,

Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır. Örgütün sözde lideri Mark Douglas BUDDLE 2022 yılında KKTC'de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmiştir.

"HAKAN AYIK'IN LİDERLİĞİNİ DEVRALDIĞI ÖRGÜT FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ"

Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan HAKAN AYIK (REİS) ve Duax Hohepa NGAKURU örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiştir. Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

COMANCHERO'YA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sınıraşan silahlı organize suç örgütü COMANCHERO'ya "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklamak" suçlarından operasyon düzenlenmiştir.

4,5 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ MALVARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 Şirkete ait Ortaklık Payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur.

ABD ve Avusturalya makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan HAKAN AYIK (REİS),

Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan DUAX HOHEPA NGAKURU,

Avusturalya makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan HAKAN ARİF TAVUKÇU,

ABD makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan BARIŞ TÜKEL,

ABD makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan ERKAN YUSUF DOĞAN,

MAVİ BÜLTENLE aranan JİMMY AVAIJAN,

MAVİ BÜLTENLE aranan SİBEL ARİF,

MAVİ BÜLTENLE aranan ALP ÖZTÜRK ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalanmıştır.

"ALLAH AYAKLARINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak'ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."