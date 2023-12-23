Comanchero çetesinin lüks araçları artık emniyete hizmet verecek

Geçtiğimiz günlerde çökertilen uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun lüks araçları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla İstanbul Emniyeti'ne tahsis edildi.

Çökertilen uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun lüks araçları İstanbul Emniyeti'ne hizmet edecek.

Liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero geçtiğimiz günlerde çökertilmiş ve 37 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Çetenin aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley de olmak üzere lüks araçlarına el koyulmuştu.

POLİS ARACINA ÇEVRİLDİLER

Bakan Ali Yerlikaya, araçların İstanbul Emniyeti'ne tahsis edilmesi konusunda talimat verdi. Talimat sonrası aralarında aralarında lüks markaların bulunduğu otomobiller, polis aracına çevrildi.

COMANCHERO ÇETESİ KİM?

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick HAWI 2018 yılında öldürülmüştü.

Mark Douglas BUDDLE'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün;

Uluslararası Boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti,

Adam Öldürme,

Silahlı Yağma,

Kundaklama,

Adam Kaçırma,

Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır.