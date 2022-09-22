Çömez'in ölüm sebebi belli oldu

Lapta’da dün kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 75 yaşındaki Sezgin ÇÖMEZ'e yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre: 20.09.2022 tarihinde, Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sezgin ÇÖMEZ (K-75)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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22/09/2022 15:17