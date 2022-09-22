Çömez'in ölüm sebebi belli oldu
75 yaşındaki Sezgin ÇÖMEZ'e yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
22/09/2022
Lapta’da dün kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 75 yaşındaki Sezgin ÇÖMEZ'e yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre: 20.09.2022 tarihinde, Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sezgin ÇÖMEZ (K-75)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.