Comolli'nin takımı Toulouse, Liverpool'u evinde yendi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Toulouse evinde Liverpool'u 3-2 yendi. Fransız ekibi grupta ikinci galibiyetini alırken, Liverpool ilk yenilgisini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Liverpool, Damien Comolli'nin takımı Toulouse'a konuk oldu.

Ev sahibi takım mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Toulouse'un gollerini 36'da Donnum, 58'de Dallinga ve 76'da Magri kaydetti. Liverpool'un golleri 74'te Casseres (kendi kalesine) ve 89'da Jota ile geldi.

Toulouse grupta ikinci galibiyetini alırken puanını 7 yaptı. Liverpool ise kaybetmesine rağmen 9 puanla liderliğini sürdürdü.