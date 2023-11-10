Comolli'nin takımı Toulouse, Liverpool'u evinde yendi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Toulouse evinde Liverpool'u 3-2 yendi. Fransız ekibi grupta ikinci galibiyetini alırken, Liverpool ilk yenilgisini yaşadı.

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10/11/2023

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Comolli'nin takımı Toulouse, Liverpool'u evinde yendi


UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Toulouse evinde Liverpool'u 3-2 yendi. Fransız ekibi grupta ikinci galibiyetini alırken, Liverpool ilk yenilgisini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Liverpool, Damien Comolli'nin takımı Toulouse'a konuk oldu.

Ev sahibi takım mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Toulouse'un gollerini 36'da Donnum, 58'de Dallinga ve 76'da Magri kaydetti. Liverpool'un golleri 74'te Casseres (kendi kalesine) ve 89'da Jota ile geldi.

Toulouse grupta ikinci galibiyetini alırken puanını 7 yaptı. Liverpool ise kaybetmesine rağmen 9 puanla liderliğini sürdürdü.

10/11/2023 10:07
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TAGS: Comolli
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