CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Monterrey

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finalinde Club America'yı 1-0 yenen Monterrey, şampiyon oldu.

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30/10/2021

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CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Monterrey

Meksika'nın Guadalupe kentindeki BBVA Stadı'nda oynanan final maçında, Meksika temsilcileri Monterrey ile Club America karşılaştı.

Monterrey, 9. dakikada Rogelio Funes Mori'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve tarihinde 5. kez bu şampiyonadan zaferle ayrıldı. Meksika ekibi, kupaya uzanarak gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Daha önce 7 kez şampiyonluk yaşayarak turnuvanın en başarılı takımı konumundaki Club America ise ilk kez finalde kaybetti.

30/10/2021 10:17
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TAGS: Meksika, Guadalupe, CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Monterrey
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