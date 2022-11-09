CONIFA heyecanı yaşanacak

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) tarafından düzenlenen ve ülkemizde organize edilecek 2023 Avrupa Şampiyonası ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CONIFA Avrupa Başkanı Alberto Rischio ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu katıldı.

Sertoğlu: Daha profesyonel düzenleyeceğiz

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada “Daha önceden tecrübemiz var. Bu defa daha profesyonel ve daha iyi noktada olması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Sertoğlu 2017’de aynı organizasyonu gerçekleştirdiklerini, bu defaya daha güzel olması için çalışacaklarınıifade etti. Gençlerin milli duyguyu hissetmesini sağlamanması halinde kendileri için en büyük mutluluğun bu olacağını vurgulayan Sertoğlu, Puma gibi bir markanın sponsor olarak özel dizayn forma yapmasının heyecan yarattığını dile getirdi. Bazı takımların adaya gelerek, tüm masrafları kendileri karşılayacak şekilde, hazırlık maçı oynama isteği olduğunu da kaydeden Hasan Sertoğlu, ikinci yarıda tarih belirleyip, hazırlık maçı yapabileceklerini belirtti. Sertoğlu, 3-11 Haziran 2022 tarihlerinde organize edilecek turnuvanın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’nin de olacağı altı merkezi sahada oynananacağını ve konuk heyetle statlarda incelemelerde bulnduklarını açıkladı.

Rischio: Kuzey Kıbrıs CONIFA'nın bir parçası

CONIFA Avrupa Başkanı Alberto Rischio ise Hasan Sertoğlu’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında Kuzey Kıbrıs’ın CONIFA’nın her zaman bir parçası olduğunu ve kendi düşüncesinin evlerine döndükleri şeklinde olduğunu ifade etti. Rischio, Haziran ayında 12 takımın ülkemizde olacağını, 12 takımın üç grupta 4’erli olacak şekilde ayrılacağını, daha sonra 8 takımın çeyrek finale yükselerek, sırasıyla yarı final ve final oynayacağını belirtti. Mağlupların da maçları olacağını belirten Rischio, özellikle bir sonraki Avrupa Şampiyonası’na katılmak için 5-6.’lık maçının da oynanacağını dile getirdi. Alberto Rischio turnuvaya katılım için 15 başvurunun olduğunu, turnuvada biri Kuzey Kıbrıs olacak şekilde 12 takımın yer alacağını, diğer takımları önümüzdeki ay KTFF’ye bildireceklerini söyledi. Turnuvada ilk 4 içerisinde yer alacak olan takımların Meksika’da 2024 yılında düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edeceğini aktardı.

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09/11/2022 19:36