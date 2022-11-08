CONIFA heyeti KTFF Başkanı ile görüştü

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) Avrupa Başkanı Alberto Rischio ve beraberindeki heyet bu yıl ülkemizde yapılacak olan 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere KKTC’ye geldi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Rischio ve beraberindeki heyet turnuva ile ilgili mini bir toplantı yaptı.

Basın toplantısı yarın

2023 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili CONIFA Avrupa Başkanı Alberto Rischio ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun katılacağı basın toplantısı yarın saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Turnuvanın detayları basın toplantısında açıklanacak.

Bu habere tepkiniz:



08/11/2022 10:13