Cook: Federasyonun faaliyetleri durmak üzere

Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook isyan etti ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e çağrıda bulundu… “Merkezi Av Komisyonu’nun uzun zamandır toplanmaması Avcılık Federasyonu’na büyük maddi külfet sağladı. Av korucularımız en son Ocak maaşını aldı. Hiç bir giderimizi karşılayacak paramız kalmadı. Kredilerle ayakta duruyoruz. Bir an önce İçişleri Bakanı önüne gelen tüzüklere imza atarak, Merkezi Av Komisyonu’nun toplanmasını sağlamalıdır. Ünal Üstel’e çağrımızdır… Avcılık camiası için çalışan 17 kişi var. 12 bin üyesi olan Avcılık Federasyonu’nu görmezden gelmeyin…’’

Kıbrıs Arena-Özel Haber - Deniz Gürgöze

Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook, Avcılık Federasyonu’nun çok büyük maddi sıkıntılar içerisinde olduğuna dikkat çekerek, aylardır Merkezi Av Komisyonu’nun toplanmadığını, seçim sürecinden bugüne kadar muhatap bulmadıklarını belirtti.

Cook, İçişleri Bakanlığı’nın müsteşarı ve müdürleri atanmasından dolayı komisyonun uzun süreden beri toplanmadığını ve federasyonun alacağı olan paranın federasyona aktarılmamasından kaynaklanan sıkıntıların günden güne arttığına dikkat çekerek, duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. Cook, av korucularının Ocak maaşını geçen hafta aldıklarına dikkat çekerek, bir an önce bakanlığın görevini yerine getirmesi için toplanma çağrısında bulundu.

Cook açıklamasına şöyle devam etti;

‘’Federasyonumuzda 13 av koruma görevlisi, 2 sekreter, Dikmen’de çalışan bir işçi ve hizmet aldığı bir kişi daha var. Toplam 17 kişiye buradan maaş çıkıyor. Bugün Mart’ın 9’u olmasına rağmen halen daha çalışanlarımız maaşlarını almış değildir. Av koruma görevlilerimiz Ocak ayı maaşlarını geçen hafta aldı. Federasyonun bütçesi Bakanlar Kurulu tarafından 31 Aralık tarihinde seçimden önce onaylanmıştı. Fakat seçimden sonra eski İçişleri Bakanı ve eski müsteşar Merkezi Av Komisyonu toplantısını gerçekleştiremedi. Federasyonumuzun bütçesi Merkezi Av Komisyonu’nun toplantılarından onaylanarak Maliye Bakanlığı’na gider ve federasyonun harcamaları için faturalar, yapacağı projeler, tüm personelin alacağı maaş ve federasyona yapılacak katkı bu alınan karar doğrultusunda yapılır. Bugün 9 Mart olmasına rağmen aylardır toplantı yapamadık ve hiç bir karar alamadık. Avcılık Federasyonu yıl içerisinde birçok faaliyette bulunan, hayvan üretimi ve bakımını yapan, üretimde olan hayvanların yem, elektrik ve ilaç giderlerini sağlayan, av koruma görevlilerinin maaşlarını ödeyen, araçların çalışması bakım ve benzin giderlerini karşılayan bir kurumdur. Yıl sonunda hesaplarımızın Maliye Bakanlığı tarafından kesilmesine rağmen federasyon tüm harcamalarını kendi bütçesinden karşılamakta ve kendi bütçesi tükendiği zaman da kredi alarak yapmaktadır.

Bu haftadan itibaren üretime geçiyoruz. Yani kuluçka makinelerimiz çalışacak ve yüklü miktarda elektrik tüketimimiz olacaktır. Şuan ışıklandırma sistemi ile yumurta almaktayız. Biz bu faaliyetleri yürütebilmemiz için maddi gelire ihtiyacımız vardır ve kendi paramızı kullanmamız gerekir. Federasyonun şu anda geçen yıldan kalan bloke edilen parası ve bu yıl 10 bin 900 kişiden toplanmış olan av ruhsatlarından gelen katkı ile 4 milyon 600 bin TL’lik bir para vardır. Bu sadece federasyonun parasıdır. Ayni zamanda 10 bin 900 avcının bu yıl çıkarmış olduğu ve devlete yapmış olduğu katkı da 2 milyon TL’dir. Devlet bu parayı zaten kullanıyor ama bizim bütçemize ayrılan parayı bize vermiyor. Biz, federasyonun parasının bir an önce verilmesini istiyoruz.

İçişleri Bakanlığı maalesef müsteşarını dahi atamamıştır. Bu kadar sorun varken bakanlığın bu kadar rahat olması kabul edilir değildir. Maliye Bakanlığı’nda onaylanan bir bütçe var fakat bu bütçenin kullanılabilmesi için halen daha İçişleri Bakanlığı’ndan bir çalışma başlatılamadı. Ayrıca şu an beklemekte olan 3 tane tüzüğümüz var. Bir tanesi ‘’Kapalı Dönemde Köpek Gezdirme Tüzüğü’’, diğeri ‘’Eğitim Avlağı Tüzüğü’’ ve ‘’Cep Bölgeler Tüzüğü’’. Şuan bu tüzükler bakanın imzasını beklemektedir. Bakanın imza atması ile Bakanlar Kurulu’na gidecektir. Fakat henüz bu konuda da bir girişim yapılmadı. Mart ayının ortasına gelmesine rağmen tüm yaptığımız faaliyetleri kredi alarak yaptık. Bizim ivedi bir şekilde, faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için Merkezi Av Komisyonu’nun toplanması gerekiyor. Federasyonun tüm işlemleri kilitlenmiş durumdadır. Biz İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e çağrı yapıyoruz. Bir an önce komisyon toplanmalıdır.

Federasyonun şu anda tüm faaliyetleri durmak üzeredir. Yapılan faaliyetlerde kredili şekilde yapılmaktadır. Bu sürdürülebilir değildir.

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09/03/2022 11:20