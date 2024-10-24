 Çöp denizi Lefkoşa Mezarlığı’na taştı…      

Lefkoşa’nın Gönyeli çemberi yakınlarındaki kolej ve düğün salonlarının batısında oluşan çöp denizi, Lefkoşa Belediye Mezarlığı’na taşmış durumda. Bölgedeki çöp yığınları, sayısız kamyon dolusu atık vatandaşları isyan ettirdi.

Düğün salonlarının park alanından mezarlık alanına doğru yayılan çöpler, mezarların çok yakınlarına dökülmeye başladı. Bu utanç verici manzara vatandaşları isyan noktasına getirdi. Adeta bir çöp denizi haline gelen bölgede; kasap artığı kemiklerden koltuk, araba lastiği, kerpiç yıkıntısı, beton atıkları, hurma gövdelerinden çiçek saksılarına kadar her türlü atık bulunuyor.

Mezarlık, kolej ve düğün salonlarının dibine kadar dayanan çöpler, vatandaşların tepkisini çekiyor. Mezarlık ziyareti yapan bir vatandaş gördüğü manzara karşısında, “Bırakalım siyaseti, meclise başkan seçmeyi… Bu toplum battı bitti. Ülkenin her karışı çöplerle dolu. Toplum olarak utanmalıyız. Burada biraz daha mezarların üzerine çöp dökecekler. Olmaz demem. Bu gidişle bu da olur. Yazıklar olsun. Toplum olma özelliğimizi yitirdik. Ne diriye ne ölüye saygımız kaldı. Dibe vurduk,” ifadelerini kullandı.