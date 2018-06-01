Çöp Kutusu Değil Yemek Kabı

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava insanlar kadar diğer canlıları da etkiliyor. Lefkoşa’nın en işlek caddesi olan Dereboyu’nda sokak hayvanları için konulan yemek ve su kaplarına bazı kendini bilmez kişi veya kişilerin zarar vermesi tepki topladı. Sokakta yaşayan canlılar için su borularından yapılan kaplara sigara paketleri atıldı. Su kaplarının çöp tenekesi gibi kullanılarak sigara paketlerinin atılmasına hayvan severler tepki göstererek kapların çöp kutusu olmadığını, sokakta yaşayan canlar için yemek ve su kabı olduğunu söyledi.