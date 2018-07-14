Çöp yakılıyor, Alo 123 dikkate almıyor

Gönyeli ile Alayköy arasında kalan ve Ağıllar Bölgesi olarak biline bölgede bazı vatandaşların sürekli şekilde çöp yaktığı ve buradan çıkan koku ve dumanın, bölgenin doğusunda yer alan tüm Yenikent’i etkisi altına aldığı ifade edildi. Lağım kokusundan kurtulan Yenikent halkının sivrisineklerin yanı sıra Ağıllar Bölgesi kaynaklı karasinek ve yanık çöp kokusuyla da karşı karşıya kaldığı kaydedilirken bölge halkı, Çevre Bakanlığı’na bağlı Alo 123 Çevre İhbar Hattı’na yapılan ihbarların da dikkate alınmadığını ifade etti. Vatandaşlar yapılan tüm ihbarlara rağmen yetkililerin suçüstü tespit yapmaması nedeniyle haftada en az 2 kez bölgede bu olayların devam ettiğinden yakındı.