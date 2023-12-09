Copa America 2024'te gruplar belli oldu

48. kez düzenlenecek Copa America'da gruplar belli oldu. Son şampiyon Arjantin A Grubu'nda Peru ve Şili'yle eşleşti. Grubun son takımı Kanada ya da Trinidad ve Tobago olacak.

Güney Amerika'nın ülkeler bazında en üst düzey turnuvası olan Copa America'da gelecek yıl düzenlenecek 48. turnuvanın grup kuraları çekildi.

16 takımın yer aldığı turnuvaya Güney Amerika'dan 10, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 6 takım katılacak.

Kura çekiminin ardından Copa America'da oluşan gruplar şöyle:

A Grubu

Arjantin, Peru, Şili, Kanada veya Trinidad ve Tobago

B Grubu

Meksika, Ekvador, Venezuela, Jamaika

C Grubu

ABD, Uruguay, Panama, Bolivya

D Grubu

Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Kostra Rika veya Honduras

Copa America 2024 ne zaman, nerede?

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Copa America 2024'ün açılış maçı 14 Haziran 2024'te oynanacak.

Turnuva, 14 Temmuz 2024'teki final karşılaşmasıyla sona erecek.

2021'de düzenlenen son turnuvayı Arjantin kazanmıştı.