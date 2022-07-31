Copa America'da şampiyon Brezilya

2022 Kadınlar Copa America'da finali kazanan Brezilya, şampiyon oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen turnuvanın finalinde, Brezilya ile Kolombiya karşılaştı.

Kolombiya'nın Bucaramanga kentindeki Alfonso Lopez Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya, 39. dakikada penaltıdan Debinha'nın golüyle 1-0 kazandı.

Üst üste 4. kez kupaya uzanan Brezilya, toplamda ise 8. şampiyonluğuna ulaştı. Brezilya'yı çalıştıran Pia Sundhage ise bu organizasyondan zaferle ayrılan ilk kadın teknik direktör oldu.

Şampiyon Brezilya, 1,5 milyon dolar, ikinci Kolombiya ise 500 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

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31/07/2022 17:05