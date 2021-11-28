Copa Libertadores'te şampiyon Felipe Melo'lu Palmeiras

1960'dan bu yana düzenlenen Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi, 62. Copa Libertadores'in sahibi Palmeiras oldu.



Uruguay'ın Montevideo şehrindeki Centenario Stadı'ndaki maçta son şampiyon Palmeiras, uzatmalarda Flamengo'yu 2-1 yendi. 5. dakikada Raphaely Veiga'nın golüyle 1-0 öne geçen Palmeiras, 72. dakikada Gabriel Barbosa'nın golüne engel olamadı.



Maç uzatmaya giderken; bir başka Brezilya ekibi Atletico Mineiro'yu yarı finalde eleyerek gelen Palmeiras, 95'te Deyverson'un golüyle skoru 2-1 yandı. Deyverson, Libertadores Kupası'nda 962 gün sonra gol attı. 30 yaşındaki oyuncu Palmeiras formasıyla bundan önceki son golünü 10 Nisan 2019'da kaydetmişti. Palmeiras forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo ise oyuna 113. dakikada dahil oldu.

İki takımın kalan dakikalardaki çabası sonuç vermedi ve Palmeiras kupaya uzandı. Palmeiras, 1999 ve 2000'de kupayı üçüncü kez kazandı. Üst üste ikinci kez kupanın sahibi olan Palmeiras; Boca Juniors'ın ardından (2000-2001) kupayı arka arkaya kazanan ilk ekip unvanını elde etti.

KUPADAN NOTLAR

Güney Amerika'nın 10 ülke federasyonundan 47 takımla başlayan Libertadores Kupası'nı Palmeiras ile Flamengo daha önce ikişer kez kazanmıştı. Arsenal ve Chelsea formaları giyen Flamengo'un defans oyuncusu David Luiz, kupaya uzanamazken; Şampiyonlar Ligi ile Copa Libertadores'i kazanan 12. oyuncu olma şansını yitirdi.

Libertadores Kupası'nın en başarılı iki ekibi ise Arjantin temsilcileri. Independiente bu kupayı 7 kez müzesine götürdü. Boca Juniors ise 11 kez çıktığı finallerde 6 kez mutlu sona ulaştı.

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28/11/2021 10:28