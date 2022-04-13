Çöplüğe Dönen Bir Doğa!

KKTC'de dağlara, plajlara, yol kenarlarına, ormanlara kadar her yere çöp atılıyor

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13/04/2022

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Çöplüğe Dönen Bir Doğa!

Ülkedeki çöp sorununun bir türlü önüne geçilemiyor. Duyarsız insanlar tarafından çevreye gelişi güzel atılan ve temizlenmeyen atıklar KKTC'de çevre kirliliği yaratıyor. Küçükerenköy'de doğaya bırakılan çöpleri gören vatandaş tepki  göstererek insanların doğaya karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne vatandaş tarafından ulaştırılan  çöplerin fotoğrafı utanç veriyor.

Kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından ağaçlık alana dökülen çöpler doğayı adeta çöplüğe çevirdi.

“Artık bu görüntülerle karşılaşmak istemiyoruz” diyen vatandaş yetkililere seslenerek çevreyi kirletenlere caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini söyleyerek çöplerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

13/04/2022 11:45
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TAGS: küçükerenköy, çöp, çöplük
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