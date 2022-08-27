Haspolat'ta mezarlık Bölgesinde bulunan çöplük alanda yangın meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre: Bugün Saat 13:15 sıralarında, Haspolat'ta mezarlık Bölgesinde bulunan çöplük alanda yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekipleri ve Lefkoşa Türk Belediyesine ait iş makineleri ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın sonucu bir dönümlük alandaki çöpler, molozlar ve kamışlık alan yandı.

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27/08/2022 15:32