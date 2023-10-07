Çorbalardan pilavlardan eksik etmiyoruz ama böbrekleri bitiriyor!

Çorba ve pilav gibi yemeklerde sıklıkla tercih ettiğimiz ve mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz bulyonlar, çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, içerisinde çin tuzu bulunan bulyonların kalp sağlığından solunum yollarına pek çok konuda tehlike teşkil ettiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Yemeklerimizden eksik etmediğimiz bulyonlarda mono sodyum glutamat isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor.

Bulyon düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Bulyonların bu kadar zararlı olmasının nedeni ise içeriğinde yer alan mono sodyum gluatamat isimli katkı maddesi bulunması.

Bulyonlarda yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor.

Bu durum; alzheimer, parkinson, epilepsi (sara) ve huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.

Bu madde göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı, obezite, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Bulyonla hazırlanan yemekleri sık tüketenlerin böbrek hastalığına yakalanabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun diyalize kadar gidebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

MSG tüketimi ayrıca yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açıyor.

İçeriğinde MSG olan diğer ürünler arasında; cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba gibi seçenekler de yer alıyor.

Bu ürünlerin özellikle hamilelik döneminde kullanılması, uzmanlar tarafından çok sakıncalı bulunuyor.

Bunun sebebi ise hamilelikte MSG içeren gıdaların tüketilmesinin plasentayı geçerek bebeğe zarar vermesi olarak açıklanıyor.