Çörek Otu ve Çörek Otu Yağının Faydaları? Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Peygamberimiz (s. a. v.) “Çörek otu yemeye devam edin. Zira Allah onda ölüm hariç her derde şifa halk etmiştir.” diye buyurmuştur.

Çörek otunun bir defada kullanılma miktarı 1,5-2 gr. (1 kahve kaşığı, bir günde kullanılma miktarı ise (bir çorba kaşığı) 6-7 gr. kadar olmalıdır.

Çörek Otu

Çörek otu balla karıştırılır ve sabah-akşam aç karnına 1 tatlı kaşığı yutulur. Büyüklere, küçüklere, hastalara ve sağlıklılara iyi gelir.

Her gün çiğneyerek yutulan 3-5 gram çörek otu ağız kokusunu düzeltir.

30gr. öğütülmüş çörek otu, 200 gr. zeytinyağı ile karıştırılır. 7 gün beklettikten sonra süzülür ve her gün 20-30 gr. içilir, yemek üzerine veya soslara katarak kullanılır. Bu yağla ağrıyan eklemlere masaj yapılır, cilt bozukluklarına ve problemli saçlara sürülür.

Çörek Otu ve Çörek Otu Yağının Faydaları

Baş ağrısı ve Baş Dönmesi

Sara Hastalığı

Sedef, Vitiligo ve Mantar

Yüz Felci

Hafızayı Kuvvetlendirmek

Halsizliğe Karşı

Hormon Dengesizliği

Doğumu Kolaylaştırmak ve Kadın Hastalıkları

Kolesterolü Düşürmek ve Kolesterol Tıkanıklıklarını Eritmek

Kısırlık

Prostat Hastalıkları

Diyabete Karşı

Dalak Hastalıkları

Böbrek ve Safra Kesesi Taşlarını Eritme

Safra Kesesi Dokularını Düzeltmek

Baş ağrısı ve Baş Dönmesi

Saçlara ve kafa derisine çörek otu yağı sürmek saçı çabuk uzatır ve beyazlaşmasını geciktirir, baş ağrısı, migren ve baş dönmesini giderir.

Çörek otu yağı damlatmak kulakları temizler.

Taze öğütülmüş çörek otu koklamak baş ağrısını keser.

Çörek otu ince yeni öğütülmüş toz halinde buruna çekilirse, kafesli kemik ve bunun tıkanıklığını açar.

Sara Hastalığı

Sara hastalığında çörek otundan tütsü yapılır, taze öğütülmüş çörek otu burna çekilir.

Çörek otu yağı kafa derisine sürülür ve kulağa damlatılır.

Sedef, Vitiligo ve Mantar

Öğütülmüş çörek otu sirkeyle karıştırılarak sedef, mantar, sivilce ve siğillere sürülür.

İnce öğüterek yaraya serpmek yarayı iyileştirir; ince öğreterek yemek ve basura sürmek basuru iyileştirir.

Ekmek hamuruna karıştırmak, ekmeğin hazmını kolaylaştırır.

Çiğneyerek yemek, mide ve bağırsak gazlarını söker, bağırsaklardaki ve karaciğerdeki kurtları ve yabancı mikropları öldürür, ağız kokusunu güzelleştirir.

Yüz Felci İçin

Çörek otu akşam sirkede ıslatılır ve sabaha kadar bekletilir. Süzülüp kurutulur, sonra iyice dövülerek burna çekilir. Bu işlem günde 3-5 defa tekrarlanır. Baş ağrısını keser, yüz felcine iyi gelir.

Çörek otu yağını burna çekmek ve kafa derisine sürmek, yüz felcine iyi gelir.

Hafızayı Kuvvetlendirmek

1 bardak nane çayına 7-11 damla çörek otu yağı damlatılır, bal ile tatlandırarak günde 2 defa içilir.

Halsizliğe Karşı

Çörek otu ve çemen eşit miktarlarda öğütülür, gerekli miktarda bal ile yoğrulur. Sabah-akşam bir tatlı kaşığı kadar yenir.

Hormon Dengesizliğine Karşı

Her sabah 1 tatlı kaşığı öğütülmüş çörek otu + 10-20 mg. arı sütü + 30-50 gr. bal karıştırılır ve ağızda eriterek yutulur. Buna 1 ay devam edilir.

Doğumu Kolaylaştırmak ve Kadın Hastalıkları

1 çorba kaşığı papatya bir bardak su ile kısık ateşle 10- 15 dakika kaynatılır.

Aynı şekilde çörek otu da kaynatılıp süzülür ve süzülmüş papatya suyu ile karıştırılır.

Biraz soğuduktan sonra 50 gr. bal katılarak eritilir ve küçük bir pompayla (veya iğnesiz enjektörle) vajinaya sıkılır ve bekletilir.

Aynı zamanda safran veya keten tohumundan yapılan çaya 7-11 damla çörek otu yağı damlatılır ve içilir.

Bu işlem, doğumu kolaylaştırmak için sancı başladıktan sonra ve kadın hastalıkları için 1-2 hafta süresince her akşam uygulanır.

Kolesterolü Düşürmek ve Kolesterol Tıkanıklıklarını Eritmek

Bir çorba kaşığı öğütülmüş çörek otu + 1 çorba kaşığı öğütülmüş civanperçemi + 1 çorba kaşığı bal karıştırılır, ikiye bölünür ve her sabah ve öğlen aç karnına yenir.

Acıkınca yeşil çay, meyve suyu veya havuç suyu içilebilir, öğlene kadar hiçbir şey yenmez. Akşam normal öğün yenir.

Bu işleme 1 hafta devam edilir.

Kısırlık

1 bardak çörek otu + 1/2 bardak çemen + 1/2 bardak turp tohumu öğütülür, 2 bardak bal ile karıştırılır ve sabah-akşam birer çorba kaşığı yenir.

Bu işleme bitene kadar devam edilir.

Prostat Hastalıkları

6 hafta süresince her sabah 1 tatlı kaşığı öğütülmüş çörek otu + 1/3 çay kaşığı dövülmüş mürrüsafi (mür reçinesi), bal şurubu ile içilir.

Bel, kasıklar ve erbezlerinin alt kısımlarına her akşamın çörek otu yağı sürülür.

Bu işleme 3 hafta devam edilir.

Sonraki 3 hafta süresince çörek otu yağı yerine acı kavun suyu aynı şekilde kullanılır.

Diyabete Karşı

1 su bardağı öğütülmüş çörek otu + yarım bardak öğütülmüş tere tohumu + 1 bardak öğütülmüş nar çekirdeği + 1 bardak kurutulmuş ve öğütülmüş beyaz lahana kökü + 1 çorba kaşığı dövülmüş mürrüsafi karıştırılır ve karışım bitene kadar günde 3 defa birer tatlı kaşığı aç karnına alınır.

Dalak Hastalıkları

Her akşam çörek otu öğütülür ve eski zeytinyağı ile veya zeytin yağının tortusu ile karıştırılıp sol kaburga kemiğinin altına sürülerek üstü kapatılır.

Sabaha kadar bekletilir. Aynı zamanda 1 kahve kaşığı çemen otu, 1 su bardağı sıcak su ile karıştırılır ve bal ile tatlandırır. 7-11 damla çörek otu yağı damlatılarak içilir.

İki hafta bu işlemlere devam edilir.

Böbrek ve Safra Kesesi Taşlarını Eritme

Bir kahve fincanı taze öğütülmüş çörek otu + bir kahve fincanı doğal bal + 3 baş ezilmiş sarımsak yoğrulur. Üçe bölünür ve günde 3 defa 50-100 gr. limon suyu ile birlikte alınır. 7 gün boyunca her gün aynı işlem tekrarlanır.

Çörek otu bal ile karıştırılıp içilirse, böbrek ve mesanedeki taşları eritir, ağrı-sızıyı giderir, balgamı keser, nefes darlığına iyi gelir.

Safra Kesesi Dokularını Düzeltmek

Bir çorba kaşığı öğütülmüş çörek otu + bir tatlı kaşığı ince öğütülmüş mürrüsafi + 200 gr. bal iyice karıştırılır, bitene kadar sabah-öğle-akşam birer tatlı kaşığı yutulur.

Kaynak Kitap: Dr. Aidin Salih – Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak:Çörek Otu ve Çörek Otu Yağının Faydaları? Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

08/10/2019 09:47