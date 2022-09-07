Cornelius'un takımı Kopenhag, Dortmund'a direnemedi

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Kopenhag'ı ağırladı.

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07/09/2022

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Cornelius'un takımı Kopenhag, Dortmund'a direnemedi

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarıyla başladı. 

Borussia Dortmund, sahasında karşılaştığı Kopenhag'ı 3-0'la geçti. 

Dortmund'un golleri; 35. dakikada Reus, 42. dakikada Guerreiro ve 83. dakikada Bellingham'dan geldi. 

Kopenhag'da Trabzonspor'dan transfer edilen Cornelius 90 dakika mücadele etti. 

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. 

Kopenhag ise aynı haftada Sevilla ile sahasında karşılaşacak. 

07/09/2022 09:19
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TAGS: Cornelius, Kopenhag, Dortmund,
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